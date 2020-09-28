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28 сентября 2020, 13:42 2

Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность

28 сентября 2020, 13:42 2
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое предусматривает создание правовых оснований для заключения соглашения между Правительством Украины и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает правительственный портал, передает RegioNews.

Проектом соглашения предполагается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС - 5,9 млн евро)", - говорится в сообщении.

Проект состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины.

От подписания соглашения в правительстве ожидают усовершенствования безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ №406/2020 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики".

Кабмин закон правительство энергетика Постановление
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