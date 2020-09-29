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29 сентября 2020, 12:59 2

Требования МВФ: в Украине не успевают ликвидировать фискальную службу

29 сентября 2020, 12:59 2
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До конца 2020 года успеют ликвидировать только налоговую милицию
До конца 2020 года успеют ликвидировать только налоговую милицию
Фото: из открытых источников
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Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу к концу 2020 года, однако налоговую милицию за это время ликвидировать возможно.

Об этом в интервью LIGA.net заявил и.о. председателя ГФС Сергей Солодченко, передает RegioNews.

Налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС – будут сложности. Я думаю, что мы не успеем",- сказал Солодченко.

Он отметил, что в структуре ГФС осталась только налоговая милиция и персонал, который обеспечивает ее деятельность: бухгалтерия, кадры и тому подобное. Пока не создан новый орган ГФС работает, как работала: расследует уголовные производства, проводит розыскные действия. После того, как закон о БЭБ будет принят полностью, ГФС и Налоговая милиция будут ликвидированы.

Напомним, в декабря 2018 года началось реформирование Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Ранее сообщалось, что работники ГФС в несколько раз получают меньшую зарплату, чем правоохранители.

ГФС налоговая служба закон полиция таможня
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