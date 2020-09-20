Разумков прогнозирует сложный процесс принятия госбюджета

Сегодня в адрес проекта госбюджета раздается много критики

Сегодня в адрес проекта госбюджета раздается много критики

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Процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой. Уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.

Как сообщает RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Бюджет не простой, бюджетный процесс будет очень непростой. Это было лишь представление бюджета. То есть сейчас Верховная Рада его взяла на проработку, и сейчас он только попал в бюджетный комитет. Будут учавствовать все народные депутаты, профильный комитет, и другие комитеты Верховной Рады будут вносить свои предложения, инициативы перемен до этого законопроекта. А дальше будем исходить из того, что мы увидим при первом чтении этого законопроекта", - сказал он.

По словам спикера, сегодня на адрес проекта госбюджета раздается много критики и даже два министра не голосовали за документ.

"Если говорить по цифрам, не простой будет бюджет, по состоянию на сегодня это чувствуют все, и народные депутаты всех фракций, и, я уверен, это понимают и в Кабинете министров. Потому что расходная часть - это 1 350 млрд, а доходная часть - 1 071 млрд", - отметил Разумков.

Спикер ВР отметил, что процесс проработки бюджета будет тяжелым.

"И еще не учтены те предложения, которые поступают от народных депутатов", - подчеркнул он.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.