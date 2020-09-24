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24 сентября 2020, 17:41 22

В Киеве возле Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией

24 сентября 2020, 17:41 22
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Фото: Facebook
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В Киеве на территории Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией, в результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передает RegioNews.

Известно, что на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного возникла конфликтная ситуация во время визита ликвидационной комиссии.

Ранее студенты заявляли о попытках незаконного захвата колледжа и о попытке выселить их на улицу. Они также выступали против присоединения заведения к Национальному университету физического воспитания и спорта.

Представители Минобразования пришли сегодня в колледж, однако ученики пытались выбросить их в мусорный бак. Полицейские вмешались в ситуацию, в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители.

Сейчас обе стороны конфликта приглашены в управление полиции для дачи объяснений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Напомним, в Одессе задержали бандитов, которые силой забрали у жителя Кропивницкого почти миллион долларов.

Киев спорт столкновения полиция задержание
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