На Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен

Они не отражали в бухгалтерском учете присвоение цветных и черных металлов

Они не отражали в бухгалтерском учете присвоение цветных и черных металлов

Фото: СБУ

На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила руководство ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод", входящий в структуру "Укрзализныци", на завладении имуществом предприятия. Злоумышленники подделывали юридическую и финансовую отчетность завода.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Должностные лица ремонтного предприятия разработали схему присвоения металлолома цветных и черных металлов, который накапливался в результате хозяйственной деятельности и не отражался в бухгалтерском учете", - говорится в сообщении.

По фиктивным документам металлолом якобы возвращался фирмам, которые ранее осуществляли на заводе техническое обслуживание и ремонт техники и подвижного состава.На самом деле лом цветных и черных металлов вывозили на территорию аффилированных с руководством завода коммерческих структур для реализации. Только по одному полностью задокументированному эпизоду этой схемы злоумышленники присвоили более 22 тонн металла на почти 1 млн гривен.

На предприятии обнаружена еще 891 тонна неучтенного металлолома цветных и черных металлов, дополнительно поставленых на баланс предприятия.

Сейчас бывшим и действующим руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей.