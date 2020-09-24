На территории лесхоза Ровенской области блокировали незаконную добычу янтаря
Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу янтаря-сырца на территории Дубровицкого гослесхоза и задержала группировку черных копателей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы", - говорится в сообщении.
Добытый "солнечный камень" дельцы реализовывали местным перекупщикам.
На месте нелегальной разработки у злоумышленников было обнаружено 10 дизельных мотопомп и свыше 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время "перемены".
В ходе изъятия технологического оборудования и янтаря местные жители пытались оказать сопротивление оперативникам.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, пограничники Черновицкого отряда обнаружили в микроавтобусе янтарь на полмиллиона гривен.