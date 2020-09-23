На Луганщине выявили схрон с артснарядами

Изъятые снаряды обезврежены

Изъятые снаряды обезврежены

В рамках противодействия незаконному обороту оружия и средств поражения сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе Луганской области схрон с артиллерийскими снарядами.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Тайник была обустроена на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов.

По оперативной информации, снаряды незаконно вывезено из мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, в частности после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа.

Оперативники спецслужбы изъяли из схрона 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом 136 килограммов тротила. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам.

Напомним, на Луганщине директора завода подозревают в уплате "налогов" боевикам.