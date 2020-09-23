16:11  23 сентября
Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет
17:48  23 сентября
ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко
17:52  23 сентября
Глава админсуда Харькова, которую поймали на взятке, ушла на больничный
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 16:49 2

На Луганщине выявили схрон с артснарядами

23 сентября 2020, 16:49 2
Читайте також українською мовою
Изъятые снаряды обезврежены
Изъятые снаряды обезврежены
Читайте також
українською мовою

В рамках противодействия незаконному обороту оружия и средств поражения сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе Луганской области схрон с артиллерийскими снарядами.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Тайник была обустроена на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов.

По оперативной информации, снаряды незаконно вывезено из мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, в частности после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа.

Оперативники спецслужбы изъяли из схрона 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом 136 килограммов тротила. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам.

Напомним, на Луганщине директора завода подозревают в уплате "налогов" боевикам.

СБУ оружие боевики Луганщина Луганская область снаряды
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен
23 сентября 2020, 11:04
Ситуация на Донбассе: на всех участках наблюдается "тишина"
23 сентября 2020, 08:14
Требовал $200 тысяч: на взятке разоблачили руководителя ГП Национальной академии наук
22 сентября 2020, 18:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »