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23 сентября 2020, 14:36 6

Силовики прикрыли схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн

23 сентября 2020, 14:36 6
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Злоумышленники проводили операции с фиктивными фирмами
Фото: ОГП
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Правоохранители расследуют масштабную схему уклонения от уплаты налогов на более чем 260 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, должностные лица ряда крупных субъектов хозяйствования покупали сельхозпродукцию за наличные средства у частных предпринимателей.

После этого, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, такие финансово-хозяйственные операции бумажно оформлялись с предприятиями с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В результате этой схемы в течении 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на более чем 260 млн грн. Впоследствии эти средства были переведены в наличную форму.

Правоохранители провели обыски в офисах предприятий и изъяли печати, документы и наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено.

Проводятся первоочередные следственные действия в рамках открытого уголовного дела.

Напомним, на Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен, они не отражали в бухгалтерском учете присвоение цветных и черных металлов.

Офис генпрокурора обыски деньги задержание мошенники коррупция
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