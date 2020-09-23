Силовики прикрыли схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн
Правоохранители расследуют масштабную схему уклонения от уплаты налогов на более чем 260 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, должностные лица ряда крупных субъектов хозяйствования покупали сельхозпродукцию за наличные средства у частных предпринимателей.
После этого, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, такие финансово-хозяйственные операции бумажно оформлялись с предприятиями с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
В результате этой схемы в течении 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на более чем 260 млн грн. Впоследствии эти средства были переведены в наличную форму.
Правоохранители провели обыски в офисах предприятий и изъяли печати, документы и наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено.
Проводятся первоочередные следственные действия в рамках открытого уголовного дела.
Напомним, на Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен, они не отражали в бухгалтерском учете присвоение цветных и черных металлов.