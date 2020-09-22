В Черновцах вернули льготный проезд в общественном транспорте
Согласно решению исполнительного комитета Черновицкого городского совета, с 25 сентября в городе восстановят льготный проезд в троллейбусах.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Поскольку в Черновцах до сих пор действует ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте, поэтому их будут перевозить только на сидячих местах.
Чтобы воспользоваться льготным проездом, человек должен показать удостоверение и получить билет.
Так городская власть будет считать сумму возмещения троллейбусному управлению за льготные перевозки.
Напомним, в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения. Также в Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября, был утвержден порядок организации обучения учеников.
На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина, так как депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе.