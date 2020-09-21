На главу Харьковской ОГА Кучера подали в суд

Иск касается решения о проведении конкурса на должность главы облздрава

Иск касается решения о проведении конкурса на должность главы облздрава

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее решение суда.

Как стало известно из судебных материалов, у истца, который в решении суда обозначен как Особа 1, есть три претензии к главе Харьковской ОГА. Все они касаются недавнего решения Кучера о проведении конкурса на должность главы облздрава.

Так, истец просит суд "признать противоправным и отменить распоряжение Главы Харьковской областной государственной администрации Кучера А.В., № 201-к от 09.2020 года "О подборе по назначению на вакантную должность государственной службы категории" Б" — директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации"".

Кроме этого истец считает, что Алексей Кучер поступил незаконно, когда не стал рассматривать кандидатуру истца на должность директора Департамента здравоохранения обладминистрации. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность главы ХОГА и обязать Кучера "рассмотреть кандидатуру Особа 1, предложенную конкурсной комиссией по результатам процедуры конкурсного отбора путем принятия решения об определении победителем Особа 1 и издание распоряжения о назначении Особа 1 на должность директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации".

Рассмотрев исковое заявление, суд принял решение об открытии упрощенного производства без вызова сторон в судебное заседание.

Постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьей, однако, может быть обжаловано в связи с нарушением правил подсудности в течение 15 дней со дня составления", — говорится в решении суда.

Напомним, 10 августа Кучер уволил директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА. Ранее Кучер обвинял руководство Департамента здравоохранения в том, что оно неудовлетворительно выполняет свои должностные обязанности.