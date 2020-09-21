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21 сентября 2020, 13:59 6

Коррупция на железной дороге: в СБУ разоблачили схемы во время контейнерных перевозок

21 сентября 2020, 13:59 6
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" в организации коррупционной схемы во время контейнерных перевозок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. Далее такие услуги начала предоставлять подконтрольна организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Сотрудники СБ Украины задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности свыше 4 млн гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы", - говорится в сообщении.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и в офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботоферми", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

СБУ Укрзализныця деньги уголовное дело коррупция правоохранители
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