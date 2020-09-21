10:12  21 сентября
В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом
10:22  21 сентября
РФ может заблокировать работу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах - Кравчук
12:13  21 сентября
Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2020, 14:10 2

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью возобновил работу

21 сентября 2020, 14:10 2
Читайте також українською мовою
Соответствующее решение принял Кабинет министров
Соответствующее решение принял Кабинет министров
Фото: Telegram
Читайте також
українською мовою

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области возобновил свою работу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что ограничительные меры были введены из-за распространения COVID-19.

Закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к накоплению транспортных средств в пп "Выступовичи". В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан, перевозчиков и субъектов внешнеэкономической деятельности учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ограничения на въезд в Украину для иностранцев будут действовать до 29 сентября.

Напомним, а Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.

16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, возле которого находились хасиды.

Черниговская область Пункты пропуска хасидиы пограничники запрет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Черниговщине подозревают экс-чиновника ОГА в хищении свыше 800 тысяч гривен бюджетных средств
19 сентября 2020, 16:49
Полиция взялась проверять, законно ли хасиды находятся в Умани
18 сентября 2020, 18:30
Хасиды начали покидать белорусско-украинскую границу
18 сентября 2020, 17:10
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »