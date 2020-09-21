Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью возобновил работу

Соответствующее решение принял Кабинет министров

Соответствующее решение принял Кабинет министров

Фото: Telegram

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области возобновил свою работу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что ограничительные меры были введены из-за распространения COVID-19.

Закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к накоплению транспортных средств в пп "Выступовичи". В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан, перевозчиков и субъектов внешнеэкономической деятельности учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ограничения на въезд в Украину для иностранцев будут действовать до 29 сентября.

Напомним, а Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.

16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, возле которого находились хасиды.