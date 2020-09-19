На Черниговщине подозревают экс-чиновника ОГА в хищении свыше 800 тысяч гривен бюджетных средств
Оперативники управления стратегических расследований Черниговщины разоблачили коррупционную схему присвоения государственных средств должностными лицами облгосадминистрации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.
Так, по данным силовиков, в организации "схемы" причастны ныне уже бывший начальник одного из управлений Черниговской ОГА и руководитель субъектов хозяйствования.
Чтобы завладеть государственными средствами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса областной больницы, очистных сооружений в селе Киселевка, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.
На данный момент следователи доказали причастность участников "схемы" в присвоении более 800 тысяч гривен госсредств.
Экс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщили о подозрении в ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проверяется выполнения работ на других объектах.
Напомним, за последние сутки полиция открыла четыре дела за нарушение избирательного процесса.