На Черниговщине подозревают экс-чиновника ОГА в хищении свыше 800 тысяч гривен бюджетных средств

Чиновник занимался реконструкцией областной больницы

Чиновник занимался реконструкцией областной больницы

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Так, по данным силовиков, в организации "схемы" причастны ныне уже бывший начальник одного из управлений Черниговской ОГА и руководитель субъектов хозяйствования.

Чтобы завладеть государственными средствами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса областной больницы, очистных сооружений в селе Киселевка, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи доказали причастность участников "схемы" в присвоении более 800 тысяч гривен госсредств.

Экс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщили о подозрении в ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проверяется выполнения работ на других объектах.

Напомним, за последние сутки полиция открыла четыре дела за нарушение избирательного процесса.