Инспекция в Шумах невозможна из-за позиции РФ - Украина в ОБСЕ

Россия отказывается работать на основе здравого смысла

Россия отказывается работать на основе здравого смысла

Фото: из открытых источников

Неконструктивная позиция Российской Федерации не позволяет провести совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения, инспектирование в районе поселка Шумы Донецкой области на данный момент не может быть проведено", - заявил он.

Дипломат также напомнил, что ранее украинская сторона согласилась пригласить координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы для осуществления 10 сентября совместного визита в район Шумов с целью опровержения недостоверных обвинений со стороны РФ. Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, которая направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписания совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит".

Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, потерпел глушение и был потерян", - отметил Лоссовский.

Напомним, по информации главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, инициатором инспекции позиций ВСУ был советник Путина.