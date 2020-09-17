10:01  17 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев
09:29  17 сентября
Инспекция в Шумах невозможна из-за позиции РФ - Украина в ОБСЕ
08:14  17 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 08:14 3

Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня

17 сентября 2020, 08:14 3
Читайте також українською мовою
Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал
Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение прошедших суток незаконные вооруженные формирования боевиков дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины продолжают неукоснительно придерживаться режима прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета отмечено вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - отмечают в штабе.

От начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

ООС ОРДЛО боевики военные военная техника
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
Все публикации »
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Все блоги »