Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал

Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал

Фото: из открытых источников

В течение прошедших суток незаконные вооруженные формирования боевиков дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины продолжают неукоснительно придерживаться режима прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета отмечено вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - отмечают в штабе.

От начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.