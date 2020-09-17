Рада освободила переселенцев от туристического сбора

Закон принят в целом

Закон принят в целом

Об этом передает RegioNews.

За документ проголосовали 317 нардепов.

В законе прописано, что освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о постановке на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания.

Ранее, а именно 23 ноября 2018 года, в статье 268 Налогового кодекса, которая регулирует вопросы взимания туристического сбора, внесли изменения. Согласно им, ставка сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако ВПО среди них не было.

Напомним, сегодня Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин.