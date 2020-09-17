10:01  17 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев
12:27  17 сентября
Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин
11:16  17 сентября
Стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах - соцопрос
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 12:59 3

Рада освободила переселенцев от туристического сбора

17 сентября 2020, 12:59 3
Читайте також українською мовою
Закон принят в целом
Закон принят в целом
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины освободила переселенцев от уплаты туристического сбора. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3103.

Об этом передает RegioNews.

За документ проголосовали 317 нардепов.

В законе прописано, что освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о постановке на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания.

Ранее, а именно 23 ноября 2018 года, в статье 268 Налогового кодекса, которая регулирует вопросы взимания туристического сбора, внесли изменения. Согласно им, ставка сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако ВПО среди них не было.

Напомним, сегодня Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин.

Донбасс Крым Верховная Рада переселенцы парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »