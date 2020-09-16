В Раде настаивают на сохранении минской площадки для переговоров по Донбассу

Заседания ТКГ проходят онлайн и не привязаны к какой-либо стране

Заседания ТКГ проходят онлайн и не привязаны к какой-либо стране

Фото: из открытых источников

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что в смене переговорной площадки по Донбассу нет необходимости.

Как передает RegioNews, об этом Разумков сообщил в эфире одного из телеканалов.

И раньше когда еще не было Covid, были разговоры - Астана, ещё какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", - сказал Разумков.

По словам председателя Рады, в настоящее время все переговоры контактной группы по Донбассу проходят в режиме онлайн. Изменение места встреч было бы алогичным, ведь оно не относится ни к Беларуси, ни к Украине, или какому-то другому европейскому государству, убежден он.

Ранее сообщалось, что встреча заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина с членами Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства запланирована на 25-26 сентября.