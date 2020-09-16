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16 сентября 2020, 17:11 2

Кабмин расширил перечень неподконтрольных властям населенных пунктов на Донбассе

16 сентября 2020, 17:11 2
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Село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения
Село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения
Фото: КМУ
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Украинское правительство внесло село Заиченко в Донецкой области в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Соответствующее решение Кабинет министров принял сегодня на своем заседании, пишет RegioNews.

"Внести в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 г. №1085 "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения" (Официальный вестник Украины, 2014 г., №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) изменения, которые прилагаются", - говорится в тексте документа.

Этим же распоряжением село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.

Кабмин Донбасс война правительство Постановление
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