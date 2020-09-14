09:44  14 сентября
В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса
10:49  14 сентября
В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей
08:14  14 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики продолжают совершать провокации
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 08:14

Ситуация на Донбассе: боевики продолжают совершать провокации

14 сентября 2020, 08:14
Читайте також українською мовою
Стреляли вблизи Песков и Авдеевки
Стреляли вблизи Песков и Авдеевки
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За предыдущие сутки незаконные вооруженные формирования боевиков совершили 2 нарушения режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечено вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку Марьинки.

От начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение перемирия.

ООС боевики война Донбасс оружие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »