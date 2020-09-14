Ситуация на Донбассе: боевики продолжают совершать провокации

Стреляли вблизи Песков и Авдеевки

Стреляли вблизи Песков и Авдеевки

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки незаконные вооруженные формирования боевиков совершили 2 нарушения режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечено вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку Марьинки.

От начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение перемирия.