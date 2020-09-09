В ОБСЕ зафиксировали более тысячи нарушений перемирия на Донбассе
Только из стрелкового оружия стреляли 812 раз
Только из стрелкового оружия стреляли 812 раз
С начала перемирия на Донбассе, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала больше 1 тысячи нарушений режима полного прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
Так, среди зафиксированных нарушений - 173 взрыва, два снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.
Кроме того, за последние отчетные сутки, в Донецкой области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.
В то же время, в Луганской области патруль СММ зафиксировал 50 выстрелов из стрелкового оружия.
Напомним, вчера в зоне ООС двое военных подорвались на мине - обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения, состояние их здоровья удовлетворительное.
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