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09 сентября 2020, 09:24 4

В ОБСЕ зафиксировали более тысячи нарушений перемирия на Донбассе

09 сентября 2020, 09:24 4
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Только из стрелкового оружия стреляли 812 раз
Только из стрелкового оружия стреляли 812 раз
Фото: из открытых источников
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С начала перемирия на Донбассе, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала больше 1 тысячи нарушений режима полного прекращения огня. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, среди зафиксированных нарушений - 173 взрыва, два снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.

Кроме того, за последние отчетные сутки, в Донецкой области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

В то же время, в Луганской области патруль СММ зафиксировал 50 выстрелов из стрелкового оружия.

Напомним, вчера в зоне ООС двое военных подорвались на мине - обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения, состояние их здоровья удовлетворительное.

ОБСЕ Донбасс перестрелка боевики военные
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