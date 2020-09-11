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11 сентября 2020, 14:54 4

Во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки

11 сентября 2020, 14:54 4
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В помещении разбили окна
В помещении разбили окна
Фото: Олег Синютка Facebook
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В городе Жовква Львовской области неизвестные разбили окна в приемной народного депутата от партии «Европейская солидарность», кандидата в мэры Львова Олега Синютки.

Об этом сам Олег Синютка рассказал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Нардеп считает, что разбой имеет политическую подоплеку:

Для меня очевидно, что это не было банальным хулиганством и совершенное преступление имеет политическую подоплеку. Власть использует старые методы, чтобы расколоть общество и создать противостояние”, - заявил Синютка, комментируя нападение.

Сейчас полиция ищет хулиганов и выясняет мотивы преступления.

Сегодня ночью на мою приемную как народного депутата в городе Жовква было совершено нападение – разбили окна. ...

Опубликовано Олег Синютка Пятница, 11 сентября 2020 г.

Напомним, на днях "Евросолидарность" выдвинула Олега Синютку кандидатом в мэры Львова.

Львовщина нападение нардеп Европейская солидарность Жовква
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