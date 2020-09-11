Во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки
В городе Жовква Львовской области неизвестные разбили окна в приемной народного депутата от партии «Европейская солидарность», кандидата в мэры Львова Олега Синютки.
Об этом сам Олег Синютка рассказал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Нардеп считает, что разбой имеет политическую подоплеку:
Для меня очевидно, что это не было банальным хулиганством и совершенное преступление имеет политическую подоплеку. Власть использует старые методы, чтобы расколоть общество и создать противостояние”, - заявил Синютка, комментируя нападение.
Сейчас полиция ищет хулиганов и выясняет мотивы преступления.
Сегодня ночью на мою приемную как народного депутата в городе Жовква было совершено нападение – разбили окна. ...Опубликовано Олег Синютка Пятница, 11 сентября 2020 г.
Напомним, на днях "Евросолидарность" выдвинула Олега Синютку кандидатом в мэры Львова.