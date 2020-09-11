09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 13:13 5

Страшное ДТП под Киевом: погиб еще один человек

11 сентября 2020, 13:13 5
Читайте також українською мовою
Потерпевший скончался в больнице
Потерпевший скончался в больнице
Читайте також
українською мовою

Количество погибших в результате масштабного ДТП на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, которое произошло рано утром 11 сентября с участием четырех транспортных средств, возросло до 6 человек.

Об этом сообщили в бориспольской больнице, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как сообщается, пострадавший скончался в больнице.

По словам медиков, все пострадавшие в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 - в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии.

Напомним, в селе Иванков (Бориспольский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором было 18 человек. Сразу погибли 5 человек. По данному факту полиция открыла дело.

ДТП авто больницы маршрутки авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »