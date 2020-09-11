Страшное ДТП под Киевом: погиб еще один человек

Потерпевший скончался в больнице

Потерпевший скончался в больнице

Количество погибших в результате масштабного ДТП на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, которое произошло рано утром 11 сентября с участием четырех транспортных средств, возросло до 6 человек.

Об этом сообщили в бориспольской больнице, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как сообщается, пострадавший скончался в больнице.

По словам медиков, все пострадавшие в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 - в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии.

Напомним, в селе Иванков (Бориспольский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором было 18 человек. Сразу погибли 5 человек. По данному факту полиция открыла дело.