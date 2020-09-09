В Днепре СБУ разоблачила очередную схему хищения бюджетных средств

Сумма ущерба составила более 5,5 миллиона гривен

Сумма ущерба составила более 5,5 миллиона гривен

Фото: СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила схему, из-за которой бюджет города понес миллионные убытки - руководитель одной из компаний подрядчиков искусственно завысил стоимость работ, составляя для этого "липовые" акты приема работ для заказчика строительства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В течение 2017 - 2019 годов происходило строительство "Комплекса рационального использования и хранения бытовых отходов "Правобережный", принадлежащий коммунальному предприятию.

В СБУ считают, что руководитель компании подрядчика искусственно завысил стоимость работ, составляя для этого "липовые" акты приема работ для заказчика строительства. В горсовете же в свою очередь не проверяли отчетную документацию и подписывали "липовые" акты.

Во время плановой проверки мер финансового контроля к сделке присоединился начальник одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы. Чиновник для сокрытия коррупционной схемы выдал акт ревизии коммунального предприятия и справку встречной сверки с компанией-подрядчиком, в которой большинство очевидных нарушений не отразил, действуя в интересах указанных юридических лиц.

По результатам проведенной судебно-строительной экспертизы, реальная сумма убытков бюджета Днепра составляла более 5,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Так, бывшему начальнику отдела Восточного офиса Госаудитслужбы объявлено подозрения по ряду статей, в частности злоупотребление властью, служебный подлог, растрата имущества. Директор коммунального предприятия подозревается в халатности.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.