Нарушения избирательного процесса: на Луганщине открыли четыре уголовных производства

Полицейскими составлен один административный материал

Полицейскими составлен один административный материал

Фото: flickr

В Луганской области с начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали семь фактов возможного нарушения избирательного законодательства. По результатам проверок сообщений о нарушениях открыто четыре уголовных производства и составлен один административный материал.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Голос Украины.

Так, в Новоайдарском районе правоохранители зарегистрировали сообщение местного жителя о том, что на перекрестке улицы Независимости и переулка Независимости пгт Новоайдар размещен билборд одного из представителей местной власти, что, по мнению заявителя, является скрытой политической рекламой.

На блокпосте "Новоохтирка" Новоайдарского района полицейские обнаружили автомобиль, в котором житель Запорожской области перевозил агитационную продукцию, что не имела выходных данных.

В Кременском районе полиция выявила факты перевозки граждан из городов области в город Кременная с целью их внесения в реестр избирателей. Данные факты внесены в ЕРДР и открыто уголовные производства.

В селе Шуликивка Беловодского района правоохранители выявили факт раздачи пакетов с сахаром, на которых есть надписи, агитирующие голосовать за одну из политических сил.

Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов, он призвал кандидатов соблюдать закон.