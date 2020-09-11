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11 сентября 2020, 10:49 4

Нарушения избирательного процесса: на Луганщине открыли четыре уголовных производства

11 сентября 2020, 10:49 4
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Полицейскими составлен один административный материал
Полицейскими составлен один административный материал
Фото: flickr
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В Луганской области с начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали семь фактов возможного нарушения избирательного законодательства. По результатам проверок сообщений о нарушениях открыто четыре уголовных производства и составлен один административный материал.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Голос Украины.

Так, в Новоайдарском районе правоохранители зарегистрировали сообщение местного жителя о том, что на перекрестке улицы Независимости и переулка Независимости пгт Новоайдар размещен билборд одного из представителей местной власти, что, по мнению заявителя, является скрытой политической рекламой.

На блокпосте "Новоохтирка" Новоайдарского района полицейские обнаружили автомобиль, в котором житель Запорожской области перевозил агитационную продукцию, что не имела выходных данных.

В Кременском районе полиция выявила факты перевозки граждан из городов области в город Кременная с целью их внесения в реестр избирателей. Данные факты внесены в ЕРДР и открыто уголовные производства.

В селе Шуликивка Беловодского района правоохранители выявили факт раздачи пакетов с сахаром, на которых есть надписи, агитирующие голосовать за одну из политических сил.

Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов, он призвал кандидатов соблюдать закон.

выборы уголовное дело полиция Избирательный кодекс избиратели
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