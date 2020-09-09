Правительство выделило семьям лиц, которые погибли в АТО, 13 млн грн
Это будет одноразовая помощь
Это будет одноразовая помощь
Семьи семи человек, которые погибли в АТО, а также восемь человек, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции, получат одноразовую помощь от Кабинета министров. На это выделили 13 280,85 тыс. грн из государственного бюджета.
Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
"Кабмин выделил 13 280,85 тыс. грн для предоставления одноразовой помощи членам семей 7 человек, которые погибли в АТО и 8 лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции", — написал Гончаренко.
Напомним, Кабмин просит Раду предусмотреть помощь безработным не только на период коронавирусного карантина.
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