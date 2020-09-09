Правительство выделило семьям лиц, которые погибли в АТО, 13 млн грн

Это будет одноразовая помощь

Это будет одноразовая помощь

Фото: КМУ

Семьи семи человек, которые погибли в АТО, а также восемь человек, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции, получат одноразовую помощь от Кабинета министров. На это выделили 13 280,85 тыс. грн из государственного бюджета.