Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен – Шмыгаль
На это выделено почти 6 млрд гривен
На это выделено почти 6 млрд гривен
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине доплата медицинским работникам с сентября будет увеличена в среднем на 3,5 тысяч гривен.
Об этом Шмыгаль сказал на заседании Кабмина в среду, передает RegioNews.
Правительство также продолжает готовить медучреждения, в частности, обустраивает койкоместа для больных на коронавирус.
На эти цели направлено почти 6 млрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", – сказал премьер.
Он напомнил, что на внеочередном заседании было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантина.
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