Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен – Шмыгаль

На это выделено почти 6 млрд гривен

На это выделено почти 6 млрд гривен

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине доплата медицинским работникам с сентября будет увеличена в среднем на 3,5 тысяч гривен.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании Кабмина в среду, передает RegioNews.

Правительство также продолжает готовить медучреждения, в частности, обустраивает койкоместа для больных на коронавирус.

На эти цели направлено почти 6 млрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", – сказал премьер.

Он напомнил, что на внеочередном заседании было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантина.