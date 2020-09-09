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09 сентября 2020, 15:39 5

Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен – Шмыгаль

09 сентября 2020, 15:39 5
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На это выделено почти 6 млрд гривен
На это выделено почти 6 млрд гривен
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине доплата медицинским работникам с сентября будет увеличена в среднем на 3,5 тысяч гривен.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании Кабмина в среду, передает RegioNews.

Правительство также продолжает готовить медучреждения, в частности, обустраивает койкоместа для больных на коронавирус.

На эти цели направлено почти 6 млрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", – сказал премьер.

Он напомнил, что на внеочередном заседании было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантина.

финансирование зарплаты бюджет Денис Шмыгаль врачи больницы
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