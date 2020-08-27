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27 августа 2020, 19:23 7

250 миллионов долларов: СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry

27 августа 2020, 19:23 7
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В рамках дела провели 48 обысков
В рамках дела провели 48 обысков
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей более 250 млн долларов.

К афере были причастны более 20 человек, в схемах и махинациях они использовали около 100 фирм.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество" , - говорится в сообщении.

Известно, что сегодня, 27 августа работники СБУ провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе.

Судом наложен арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников, а также на подконтрольные им фирмы.

Напомним, в Харькове обманутые вкладчики требовали у "B2B Jewelry" вернуть деньги. Вкладчики "B2B Jewelry" не могут вернуть вложенное в финансовую пирамиду.

СБУ задержание мошенники B2B jewelry финансовая пирамида вкладчики
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