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07 сентября 2020, 15:51 8

Суд просят пересмотреть решение Киевсовета об исполнении гимна в столичных школах

07 сентября 2020, 15:51 8
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Решение просят отменить
Решение просят отменить
Фото: Панорама Прикарпатья
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В Окружной админсуд Киева поступил иск к Киевскому горсовету о признании незаконным решение ведомства о ежедневном исполнении в школах столицы Украины государственного гимна.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Киевскому городскому совету о признании противоправным частично решение №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнении Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности", - говорится в сообщении.

В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано выполнение Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Напомним, 30 июля стало известно, что в школах Киева ежедневно будут исполнять Гимн Украины - таким было решение Киевсовета.

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