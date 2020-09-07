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07 сентября 2020, 13:12 1

Обстрелы на Донбассе: Офис президента потребовал от России повлиять на боевиков

07 сентября 2020, 13:12 1
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Украина все еще надеется достичь мира 
Украина все еще надеется достичь мира 
Фото: из открытых источников
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Офис президента Владимира Зеленского рассматривает вчерашние обстрелы на Донбассе как две отдельные провокации и требует от России повлиять на боевиков.

Как передает RegioNews, об этом говорится в комментарии ОП "Укринформу".

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОП.

В ОП также напомнили, что президент накануне собрал экстренное совещание из-за обострения на Донбассе – и он "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки".

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - заявили в Офисе президента.

Напомним, после срочного заседания ТКГ украинская делегация заявила, что единичные обстрелы боевиков не станут основанием для срыва перемирия на Донбассе.

ОРДЛО Донбасс РФ Офис президента боевики
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