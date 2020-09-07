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07 сентября 2020, 11:19 13

СБУ вывезла из ОРДЛО боевика-информатора, который рассказал о роли РФ в войне

07 сентября 2020, 11:19 13
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Он сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников
Он сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников
Фото: из открытых источников
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Контрразведчики Службы безопасности Украины вывезли из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР", который предоставил информацию о преступлениях террористов и про российскую агрессию, которая продолжается в регионе.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах неподалеку от Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Проверка СБУ подтвердила, что человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитывая это, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, после срочного заседания ТКГ украинская делегация заявила, что единичные обстрелы боевиков не станут основанием для срыва перемирия на Донбассе.

ОРДЛО Донбасс СБУ оккупация боевики
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