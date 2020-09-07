СБУ вывезла из ОРДЛО боевика-информатора, который рассказал о роли РФ в войне

Он сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников

Он сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников

Фото: из открытых источников

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывезли из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР", который предоставил информацию о преступлениях террористов и про российскую агрессию, которая продолжается в регионе.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах неподалеку от Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Проверка СБУ подтвердила, что человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитывая это, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, после срочного заседания ТКГ украинская делегация заявила, что единичные обстрелы боевиков не станут основанием для срыва перемирия на Донбассе.