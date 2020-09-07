На Донбассе погиб военный - боевики повторно нарушили перемирие

Силы ООС были вынуждены дать отпор

Силы ООС были вынуждены дать отпор

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбасе дважды нарушили перемирие, которое продлилось 42 дня. В результате первого обстрела был ранен украинский военнослужащий, в результате второго - убит еще один боец.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, второй раз оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле Причепиловки в Луганской области.

В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отметили в командовании.

Ранее, этим же днем, боевики из гранатомета прицельно обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Красногоровки, в результате чего получил ранение украинский военный.

Также, в районе населенного пункта Новгородское автомобильная разливная станция АРС-14 подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего ранения получили двое военнослужащих.

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, как сообщалось ранее, после срочного заседания ТКГ украинская делегация заявила, что единичные обстрелы боевиков не станут основанием для срыва перемирия на Донбассе.