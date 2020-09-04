Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог

Работники свалки слышали "хлопок"

Работники свалки слышали "хлопок"

Фото: ГСЧС

В Полтавском городском совете назвали возможную причину масштабного пожара на свалке под Полтавой.

Об этом во время сессии горсовета сообщил заместитель мэра города Алексей Чепурко, передает RegioNews.

Есть все основания полагать, что это был поджог", - заявил Чепурко.

Он отметил, что работники свалки днем ​​услышали "хлопок".

Через некоторое время они увидели, что возгорание почти одновременно распространилось на 70 квадратных метров, с подветренной стороны, там, где свалка не была пересыпана землей", добавил чиновник.

Он попросил депутатов рассмотреть возможность предоставления средств на приобретение видеокамер наблюдения, "чтобы в следующий раз поджигатели знали, что их действия зафиксируют".

Напомним, под Полтавой спасатели тушат масштабный пожар на мусорной свалке, существует угроза распространения огня на жилые кварталы.