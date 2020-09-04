Пожар на Харьковщине локализован: в ОГА говорят, что возгорания были сразу в трех районах

Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки

Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки

Фото: ГСЧС

В Харьковской области локализовали масштабный пожар, который на днях возник в лесном массиве Двуречанского района. В то же время в ОГА говорят, что возгорание "странным образом" началось сразу в трех районах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел и заявление главы облгосадминистрации Алексея Кучера в эфире канала "Украина 24".

Сообщается, что пожар был локализован 4 сентября в 13:17. Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки, остатков древесины в пределах контролируемого периметра.

"К тушению привлечено 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды)", - сообщили в МВД.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что когда все началось, он лично туда уехал.

"Сгорело 22 дома, мы максимально быстро все описываем. Вчера провели комиссию, чтобы определить это событие как чрезвычайную ситуацию регионального уровня и иметь потом возможность описать поврежденное имущество, передать документы в Кабмин и получить для людей компенсацию", — сказал он.

Кучер рассказал о версии возникновения пожара.

"После того, как было сообщено о развитии пожара, через 5 минут выехали машины для тушения. Но очень странным образом у нас горело одновременно три района и в каждом районе было по три очага. Это было внесено в реестр досудебных расследований с данными о поджоге, сейчас это расследуется. Мое личное мнение, что это искусственно было подожжено", - сказал он.

Напомним, у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.