Пожежа на звалищі під Полтавою: влада підозрює підпал

Працівники звалища чули "хлопок”

Працівники звалища чули "хлопок”

Фото: ДСНС

У Полтавській міській раді назвали можливу причину масштабної пожежі на сміттєзвалищі під Полтавою.

Про це під час сесії міськради повідомив заступник мера міста Олексій Чепурко, передає RegioNews.

Є всі підстави вважати, що це був підпал", - заявив Чепурко.

Він зазначив, що працівники сміттєзвалища вдень почули "хлопок".

Через деякий час вони побачили, що загоряння майже одночасно поширилося на 70 квадратних метрів, з підвітряної сторони, там, де сміттєзвалище не було пересипане ґрунтом”, додав чиновник.

Він попросив депутатів розглянути можливість надання коштів для закупівлі відеокамер спостереження, "щоб наступного разу підпалювачі знали, що їх дії зафіксують”.

Нагадаємо, під Полтавою рятувальники гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі, існує загроза розповсюдження вогню на житлові квартали.