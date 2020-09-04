Спасатели локализовали пожар на Луганщине

Кое-где наблюдаются тления

Кое-где наблюдаются тления

Масштабный пожар, возникший на днях в Луганской области, спасатели локализовали.

Как передает RegioNews, об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире "Общественного радио".

"Сейчас пожар полностью по всей территории Луганской области локализован, кое-где еще происходят тления, но со всех сторон он уже окружен военной техникой и техникой ГСЧС, пожарной. Мы отрезали полностью распространения пожара тяжелой техникой", - отметил он.

Гайдай уточнил, что пожар в районе Золотого вчера полностью потушен, сейчас есть тление в Станично-Луганском районе. Огонь там везде локализовали, сейчас пожарные заливают то тление, которое есть, сообщил председатель ОГА.

Он также рассказал, что пожар был по всей линии разграничения.

Напомним, 3 сентября во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины.