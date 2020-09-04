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04 сентября 2020, 10:41 5

Под Полтавой спасатели тушат масштабный пожар на мусорной свалке

04 сентября 2020, 10:41 5
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Существует угроза распространения огня на жилые кварталы
Существует угроза распространения огня на жилые кварталы
Фото: ГСЧС
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В Полтавской области вблизи села Макуховка полсотни спасателей ликвидируют масштабный пожар на городской свалке твердых бытовых отходов. Огонь уже уничтожил мусор на площади 2,2 га.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Известно, что загорелась свалка в селе Макуховка 3 сентября около 15:15.

Пока проводовжується тушения пожара. К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается", - сообщают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что тушение огня осложняет, в частности, высокая температура воздуха, ветер и неприятный запах. Также для пожарных есть угроза провалиться под мусор.

Отмечается, что огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы.

Напомним, что в Луганской и Харьковской областях продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки, остатков древесины в пределах контролируемого периметра, но открытого огня уже нет.

мусор пожар Полтава ГСЧС Свалка
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