09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
17:59  04 сентября
"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 18:14 2

На Донбассе за сутки обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

04 сентября 2020, 18:14 2
Читайте також українською мовою
Военные помогают тушить пожары на территории Луганской и Донецкой областей
Военные помогают тушить пожары на территории Луганской и Донецкой областей
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

С начала суток на участках ответственности наших подразделений в зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что кроме функции по защите страны от врага, Объединенные силы продолжают тушить масштабные пожары на территории Луганской и Донецкой областей.

Военнослужащими Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил уже ликвидирован пожар возле Авдеевки, локализован - вблизи Гладосово, между населенными пунктами Станица Луганская - Болотенное. Продолжается тушение пожаров в районе населенного пункта Лопаскино в направлении населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево", - сообщили в штабе.

Напомним, 3 сентября во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины, раньше его считали без вести пропавшим.

ООС сводка штаб обстрелы пожар Донбасс
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Пожар на Харьковщине локализован: в ОГА говорят, что возгорания были сразу в трех районах
04 сентября 2020, 15:43
Стало известно, когда Рада заслушает Фокина по Донбассу
04 сентября 2020, 14:19
Спасатели локализовали пожар на Луганщине
04 сентября 2020, 12:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »