На Донбассе за сутки обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

Военные помогают тушить пожары на территории Луганской и Донецкой областей

Военные помогают тушить пожары на территории Луганской и Донецкой областей

Фото: flickr

С начала суток на участках ответственности наших подразделений в зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что кроме функции по защите страны от врага, Объединенные силы продолжают тушить масштабные пожары на территории Луганской и Донецкой областей.

Военнослужащими Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил уже ликвидирован пожар возле Авдеевки, локализован - вблизи Гладосово, между населенными пунктами Станица Луганская - Болотенное. Продолжается тушение пожаров в районе населенного пункта Лопаскино в направлении населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево", - сообщили в штабе.

Напомним, 3 сентября во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины, раньше его считали без вести пропавшим.