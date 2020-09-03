ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения сил на Донбассе

На каких именно участках планируют провести разведение сил, пока не разглашают

На каких именно участках планируют провести разведение сил, пока не разглашают

Фото: из открытых источников

На заседании в среду, 2 сентября, Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новых участка разведения сил и средств на Донбассе, а также 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Также группе по вопросам безопасности поставили задачу разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

На каких именно участках планируют в будущем провести разведение сил, пока не разглашают.

Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Помимо этого, ТКГ согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь.

Напомним, ранее сообщалось, что участника украинской делегации Витольда Фокина могут пригласить в Раду из-за заявлений о Донбассе.