ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения сил на Донбассе
На заседании в среду, 2 сентября, Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новых участка разведения сил и средств на Донбассе, а также 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.
Также группе по вопросам безопасности поставили задачу разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
На каких именно участках планируют в будущем провести разведение сил, пока не разглашают.
Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.
Помимо этого, ТКГ согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.
Разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь.
Напомним, ранее сообщалось, что участника украинской делегации Витольда Фокина могут пригласить в Раду из-за заявлений о Донбассе.