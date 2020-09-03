Ситуация в ООС: зафиксирован один вражеский выстрел из гранатомета

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики осуществили провокацию вблизи Марьинки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток, 03 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником.

Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Состояние здоровья обоих воинов – удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 случая нарушения режима полного прекращения огня.