Фокин уже говорит, что его слова о Донбассе перекрутили

Он обвиняет во всем журналистов

Он обвиняет во всем журналистов

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин утверждает, что текст скандального интервью, которое он согласовал с ресурсом "Страна", отличается от того, который был опубликован.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, скандал вокруг слов Фокина об амнистии боевиков и про особый статус для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недоразумением".

"Он просто показал мне текст этого интервью, которое он согласовал, и там действительно есть большие различия, скажем, от того, что мы все видели", — сказал Гармаш.

Гармаш уверяет, что в первоначальном заявлении Фокина речь шла об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.

Впрочем, Гармаш никак не объяснил, что сам Фокин после громкого скандала выразил удовлетворение реакцией на его заявления.

"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", — сказал он.

Ранее в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.