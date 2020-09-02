В Украине хотят создать суд по преступлениям России на Донбассе

Гибридный суд по преступлениям РФ может также иметь международный элемент

Гибридный суд по преступлениям РФ может также иметь международный элемент

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Для повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права на Донбассе в Украине необходимо создать суд по преступлениям РФ.

Об этой инициативе говорилось во время встречи секретаря СНБО Алексея Данилова и заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Стороны обсудили состояние расследования преступлений государства-агрессора на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.

Важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ в условиях вооруженного конфликта за 6 последних лет на территории Украины, а также доказательства в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором "эффективного контроля" над временно оккупированными территориями", - считает Мамедов.

По его мнению, одним из вариантов повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права может быть создание в Украине гибридного суда по преступлениям РФ, который может иметь и международный элемент.

Секретарь СНБО высоко оценил работу Департамента, подчеркнув, что собранные материалы станут ключевым доказательством для привлечения виновных к ответственности. Данилов выразил убеждение, что территориальная целостность в рамках международно признанных границ Украины обязательно будет восстановлена, но не ценой потери суверенитета и территорий.

Напомним, сегодня Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях в ОТГ.