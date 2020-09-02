Ситуация на Донбассе: в ООС зафиксировали 3 нарушения режима "тишины"

В ОБСЕ заявляют о постоянном обстреле их беспилотников

В ОБСЕ заявляют о постоянном обстреле их беспилотников

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе Водяного, зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В то же время, по данным ОБСЕ, на Донбассе ведут прицельный огонь по дронам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а камеры наблюдения повреждают или уничтожают. Это препятствует работе миссии, заявляет заместитель председателя СММ ОБСЕ Марк Этерингтон.

"Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и временами выводят из строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу, с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий", - отметил Этерингтон.

Напомним, сутками ранее штаб ООС зафиксировал два случая нарушения режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.