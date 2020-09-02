Шмыгаль назвал причину снижения урожая зерновых в Украине

Больше всего от засухи пострадала Одесская область

Больше всего от засухи пострадала Одесская область

Фото: Кабмин

В этом году урожай зерновых в Украине ожидается на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает RegioNews.

По его словам, основной причиной снижения урожая стали погодные условия и засуха, в частности, очень сильно пострадала Одесская область.

По прогнозам Министерства экономики и экспертов, в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году. Основная причина - негативное влияние погодных условий. Это конечно засуха, которая произошла по всей стране", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что аграрии и фермеры постоянно обращались к правительству с просьбой о создании эффективной системы оросительных проектов.

На следующий год мы запланировали под эгидой программы президента "Большая стройка" рассмотреть создание оросительных систем в южных областях Украины", - добавил глава правительства.

Напомним, правительство перечислило 8,5 миллиарда образовательной субвенции для регионов, седства уже находятся счетах органов местного самоуправления.