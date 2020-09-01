Правительство перечислило 8,5 миллиарда образовательной субвенции для регионов - Шмыгаль
Средства уже находятся счетах органов местного самоуправления
Средства уже находятся счетах органов местного самоуправления
Кабинет Министров перечислил 8,5 млрд грн для органов местного самоуправления на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
На сегодняшний день 8,5 млрд грн образовательной субвенции, которая есть в резерве, розданы органам местного самоуправления. Эти средства лежат на счетах местного самоуправления", - сказал Шмыгаль.
По его словам, эти средства могут использоваться на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и "всего необходимого для того, чтобы надежно обеспечить учебный процесс".
Напомним, государство закупит маски для учеников, если родители не смогут - Шмыгаль.
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