Правительство перечислило 8,5 миллиарда образовательной субвенции для регионов - Шмыгаль

Средства уже находятся счетах органов местного самоуправления

Средства уже находятся счетах органов местного самоуправления

Фото: Кабмин

Кабинет Министров перечислил 8,5 млрд грн для органов местного самоуправления на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

На сегодняшний день 8,5 млрд грн образовательной субвенции, которая есть в резерве, розданы органам местного самоуправления. Эти средства лежат на счетах местного самоуправления", - сказал Шмыгаль.

По его словам, эти средства могут использоваться на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и "всего необходимого для того, чтобы надежно обеспечить учебный процесс".

Напомним, государство закупит маски для учеников, если родители не смогут - Шмыгаль.