14:18  01 сентября
Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет
16:39  01 сентября
Владимир Зеленский завтра посетит Харьковскую область
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 15:35 7

Правительство перечислило 8,5 миллиарда образовательной субвенции для регионов - Шмыгаль

01 сентября 2020, 15:35 7
Читайте також українською мовою
Средства уже находятся счетах органов местного самоуправления
Средства уже находятся счетах органов местного самоуправления
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров перечислил 8,5 млрд грн для органов местного самоуправления на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

На сегодняшний день 8,5 млрд грн образовательной субвенции, которая есть в резерве, розданы органам местного самоуправления. Эти средства лежат на счетах местного самоуправления", - сказал Шмыгаль.

По его словам, эти средства могут использоваться на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и "всего необходимого для того, чтобы надежно обеспечить учебный процесс".

Напомним, государство закупит маски для учеников, если родители не смогут - Шмыгаль.

коронавирус Кабмин бюджет Денис Шмыгаль образование регионы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Минздраве прокомментировали решение КСУ относительно неконституционности введения карантина
01 сентября 2020, 15:15
Рада разрешит детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет
01 сентября 2020, 13:59
Киев и еще 17 регионов не готовы ослабить карантин
01 сентября 2020, 13:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »