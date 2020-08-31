СБУ сохранила жизнь киевскому ІТ-бизнесмену: на него готовилось покушение
Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство киевского ІТ-коммерсанта и задержала заказчика. Житель Киева подыскивал киллера для убийства бизнес-партнера.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.
Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютами и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении.
Силовики задержали заказчика в Одессе согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.
В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство на заказ) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.