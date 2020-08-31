15:04  31 августа
Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
08:19  31 августа
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 13:46 26

СБУ сохранила жизнь киевскому ІТ-бизнесмену: на него готовилось покушение

31 августа 2020, 13:46 26
Читайте також українською мовою
Злоумышленник оценил жизнь партнера в пять тысяч долларов
Злоумышленник оценил жизнь партнера в пять тысяч долларов
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство киевского ІТ-коммерсанта и задержала заказчика. Житель Киева подыскивал киллера для убийства бизнес-партнера.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.

Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютами и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении.

Силовики задержали заказчика в Одессе согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.

В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство на заказ) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.

финансирование СБУ убийство правоохранители финансовая пирамида
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »