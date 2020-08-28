Сутки в ООС: под Авдеевкой стреляли из гранатомета

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 27 августа, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела, никто из украинских воинов не пострадал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины".