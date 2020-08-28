Сутки в ООС: под Авдеевкой стреляли из гранатомета
За прошедшие сутки, 27 августа, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела, никто из украинских воинов не пострадал.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.
Отмечается, что украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.
С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксированы.
Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины".