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В зоне ООС на всех участках фронта сохранялся режим "тишины"
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28 августа 2020, 19:30 4

В зоне ООС на всех участках фронта сохранялся режим "тишины"

28 августа 2020, 19:30 4
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Сутки прошли без потерь
Сутки прошли без потерь
Фото: flickr
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С начала суток в районе проведения операции объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сообщении.

За сутки среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в штабе.

Также в прифронтовой зоне саперы за последние сутки разминировали более восьми гектаров территории и передали на уничтожение 48 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутеки боевики под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

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