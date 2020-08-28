Резников опять напомнил, при каких условиях возможны выборы на оккупированном Донбассе

Он считает, что выборы в ОРДЛО могут быть назначены отдельным законом

Он считает, что выборы в ОРДЛО могут быть назначены отдельным законом

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводить необходимо, но сегодня для этого нет условий.

Об этом чиновник сказал после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает RegioNews со ссылкой на " Укринформ".

"Моя позиция: в ОРДЛО надо проводить выборы после того, как оттуда будут выведены иностранные войска, как состоится разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установлен конституционный порядок", - заявил Резников.

По его словам, это позволит приехать мониторинговой миссии от ОБСЕ, чтобы засвидетельствовать, что выборы там состоялись по законам и Конституции Украины, по Копенгагенским стандартам и с соблюдением свободы голосования.

Однако сейчас, по словам Резникова, это невозможно обеспечить.

"По моей информации, там продолжают находиться российские войска, их наемники, поэтому сегодня там точно не могут быть проведены выборы, потому что ни одна мониторинговая миссия не приедет туда, потому что там опасно... Поэтому сначала - выполнение безопасности условий Минских соглашений, которые прописаны, тогда можно говорить о назначении выборов", - подчеркнул Резников.

В то же время он акцентировал на том, что выборы в ОРДЛО могут быть назначены отдельным законом, о чем говорится в комплексе мероприятий относительно выполнения Минских договоренностей и в законе об особенностях местного самоуправления.

"Парламент Украины должен принять отдельный закон о досрочных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и по этому закону там могут быть проведены выборы. Постановление ВР регулирует выборы на подконтрольных правительству территориях. Это абсолютно разные документы правового характера и с различными юридическими последствиями", - пояснил вице-премьер.