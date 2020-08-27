СБУ разоблачила чиновников "Укрзализныци" на хищении почти 60 млн гривен

Они закупали некачественные запчасти для тепловозов

Они закупали некачественные запчасти для тепловозов

Фото: СБУ

Работники Служба безопасности Украины задержали чиновников "Укрзализныци" и бывших руководителей ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", которые нанесли существенный ущерб предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы некачественных и старых запчастей.

К сделке они привлекли коммерческие структуры, которые поставляли продукцию под видом новой. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки "Укрзализныце" на более чем 58 млн", - говорится в сообщении.

После проведенных экспертиз было установлено, что использование тепловозов с этими запчастями могло привести к возникновению аварий и травмированию пассажиров и работников железной дороги.

По результатам процессуальных действий в течении августа сообщено о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО "Укрзализныця" и 3 бывшим руководителям ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК ", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезпеки" в нанесении свыше 100 млн грн убытков государству. Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной.