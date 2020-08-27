Местные выборы будут одними из самых сложных - СНБО

Данилов напомнил о росте эпидемической угрозы

Данилов напомнил о росте эпидемической угрозы

Фото: flickr

Местные выборы, которые пройдут 25 октября, могут стать наиболее сложными за последнее время.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания в ведомстве, передает RegioNews.

По словам Данилова, это связано с тем, что голосование будет проходить в условиях растущей эпидемии коронавируса.

Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - отметил секретарь СНБО.

Еще одной проблемой он назвал своевременное материально-техническое обеспечение ЦИК, оно требует оперативного законодательного регулирования.

Данилов добавил, что для недопущения манипуляций на избирательных участках, с 5 сентября МВД будет проводить мониторинг нарушений на выборах.

Напомним, в предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий, государство должно обеспечить их защитными масками.