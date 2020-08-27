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27 августа 2020, 16:23 12

Местные выборы будут одними из самых сложных - СНБО

27 августа 2020, 16:23 12
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Данилов напомнил о росте эпидемической угрозы
Данилов напомнил о росте эпидемической угрозы
Фото: flickr
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Местные выборы, которые пройдут 25 октября, могут стать наиболее сложными за последнее время.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания в ведомстве, передает RegioNews.

По словам Данилова, это связано с тем, что голосование будет проходить в условиях растущей эпидемии коронавируса.

Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - отметил секретарь СНБО.

Еще одной проблемой он назвал своевременное материально-техническое обеспечение ЦИК, оно требует оперативного законодательного регулирования.

Данилов добавил, что для недопущения манипуляций на избирательных участках, с 5 сентября МВД будет проводить мониторинг нарушений на выборах.

Напомним, в предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий, государство должно обеспечить их защитными масками.

СНБО СБУ МВД Алексей Данилов Местные выборы
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